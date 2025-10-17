Konačno, na slobodi: Dinić, Jovović i Dimić za Mašinu o mesecima provedenim u kućnom pritvoru

Šest i po meseci, toliko su u pritvoru proveli – što zatvorskom, što kućnom – članovi novosadskog ogranka Pokreta slobodnih građana (PSG) Marija Vasić i Lado Jovović, te aktivista grupe STAV Lazar Dinić. Pored njih, skoro dva meseca je niški student Dimitrije Dimić nosio nanogicu. Svi akteri ove priče terete se, i dalje, za pripremu nasilnog rušenja ustavnog poretka, ali će svoju nevinost u budućnosti, valjda, dokazivati sa slobode. O prethodnom periodu, kao i njihovim reakcijama na odluku sudova o

Prvobitno najavljivano na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, šestoro aktivista PSG-a i član studentske grupe STAV uhapšeni su 14. marta, neposredno pred protest u Beogradu. Među njima su bili i Jovović i Dinić. Šest studenata je uhapšeno 29. juna, neposredno nakon vidovdanskog protesta, takođe u prestonici. Među njima se našao i Dimić. Svima njima se na teret stavlja isto krivično delo – pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti i pozivanje na
