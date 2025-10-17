Studenti i građani dočekali Lazara Dinića u novosadskom kampusu

U novosadskom kampusu, studenti i građani dočekali su studenta STAV-a Lazara Dinića, koji je pušten iz kućnog pritvora zajedno sa Marijom Vasić i Ladom Jovovićem.

Dinić je danas iz rodnog Bora, gde je bio u kućnom pritvoru, došao u Novi Sad da završi svoje obaveze na Filozofskom fakultetu gde je na master studijama. To je bila prilika da ga kolege i građani dočekaju i vide posle sedam meseci pritvora. Više od dva meseca proveo je u zatvoru na Klisi i nakon toga još četiri u kućom pritvoru, ali bez mogućnosti komunikacije sa javnosti, korištenja telefona i interneta. U kampusu su ga dočekali i njegovi saborci Marija i Lado iz