Studenti i građani dočekali Lazara Dinića u novosadskom kampusu

Danas pre 14 sati  |  A. Latas
Studenti i građani dočekali Lazara Dinića u novosadskom kampusu

U novosadskom kampusu, studenti i građani dočekali su studenta STAV-a Lazara Dinića, koji je pušten iz kućnog pritvora zajedno sa Marijom Vasić i Ladom Jovovićem.

Dinić je danas iz rodnog Bora, gde je bio u kućnom pritvoru, došao u Novi Sad da završi svoje obaveze na Filozofskom fakultetu gde je na master studijama. To je bila prilika da ga kolege i građani dočekaju i vide posle sedam meseci pritvora. Više od dva meseca proveo je u zatvoru na Klisi i nakon toga još četiri u kućom pritvoru, ali bez mogućnosti komunikacije sa javnosti, korištenja telefona i interneta. U kampusu su ga dočekali i njegovi saborci Marija i Lado iz
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Svedočanstva novosadskih aktivista posle sedam meseci u pritvoru: Slobodno hodati ulicom

Svedočanstva novosadskih aktivista posle sedam meseci u pritvoru: Slobodno hodati ulicom

Radio 021 pre 34 minuta
Ispovest „Blokadera-teroristi“ o zatvorskim danima: Nisu nas slomili

Ispovest „Blokadera-teroristi“ o zatvorskim danima: Nisu nas slomili

Vreme pre 1 sat
Student Luka Stevanović posle tri meseca kućnog pritvora ostaje istrajan u borbi za ispunjenje studentskih zahteva: Gledam na…

Student Luka Stevanović posle tri meseca kućnog pritvora ostaje istrajan u borbi za ispunjenje studentskih zahteva: Gledam na slobodu sa malo prisnije strane nego što sam gledao ranije

Glas Šumadije pre 2 sata
Konačno, na slobodi: Dinić, Jovović i Dimić za Mašinu o mesecima provedenim u kućnom pritvoru

Konačno, na slobodi: Dinić, Jovović i Dimić za Mašinu o mesecima provedenim u kućnom pritvoru

Mašina pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BorInternetNovi SadMarija Vasić

Društvo, najnovije vesti »

Danas: Produžen rok konkursa za buduće policajce – nema dovoljno prijavljenih

Danas: Produžen rok konkursa za buduće policajce – nema dovoljno prijavljenih

N1 Info pre 4 minuta
Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Subota u Novom Sadu: Umereno oblačno, ali suvo

Radio 021 pre 9 minuta
Orlić na Dan BIA: Srbija se u prethodnih 12 meseci suočila s najkompleksnijim izazovima do sada

Orlić na Dan BIA: Srbija se u prethodnih 12 meseci suočila s najkompleksnijim izazovima do sada

Beta pre 34 minuta
Svečanost povodom Dana BIA, Orlić: Teška vremena zahtevaju najbolje ljude

Svečanost povodom Dana BIA, Orlić: Teška vremena zahtevaju najbolje ljude

RTV pre 29 minuta
Zašto aktivisti u Smederevu žele rukama da uklone prugu u centru grada

Zašto aktivisti u Smederevu žele rukama da uklone prugu u centru grada

BBC News pre 29 minuta