Koliko je novca Đoković zaradio u Arabiji? Šest gemova, 63 minuta i cifre od kojih se vrti u glavi

Novak Đoković nije uspeo da prođe u finale egzibicionog turnira "Šest kraljeva" u Rijadu (Saudijska Arabija).

Janik Siner ga je rutinski savladao u polufinalu (6:4, 6:2) i zakazao bitku sa Karlosom Alkarazom za titulu i ček od šest miliona dolara. Koliko je Srbin zaradio? Može se reći da je Novak odlično prošao, pošto je kao i svi ostali igrači dobio 1,5 miliona dolara za učešće na turniru (pored njih trojice igrali su Saša Zverev, Tejlor Fric i Stefanos Cicipas). Zaista sjajna zarada ako se uzmu u obzir sve okolnosti i samo trajanje egzibicije. Dakle, za šest gemova i 63