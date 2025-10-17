Skandal o kojem je brujala cela Srbija: Kebin sin ostavio voditeljku zbog intimnog snimka, evo gde je ona sad

Igor Kojić se nedavno razveo od druge supruge Sofije Dacić, a sinoć se pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe sa novom devojkom.

Ljubavni život Igora Kojića oduvek je bio zanimljiv domaćoj javnosti. Njegova prva, javna veza, bila je sa nekadašnjom učesnicom rijalitija Veliki Brat, Jelenom Žeželj, koja je kasnije radila kao voditeljka. Ovako je izgledala na ulasku u kuću Velikog brata: Jelena Žeželj se tokom njihove veze našla u centru skandala zbog intimnog snimka koji je isplivao u javnost, zbog čega je i usledio raskid. "Kad smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao i nismo bili u