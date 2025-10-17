Zašto nema peleta na stovarištima:"Da je država intervenisala sa robnim rezervama do ovoga ne bi došlo"

N1 Info pre 2 sata  |  Jelena Mirković
Dok neizvesnost još traje da li će biti nafte i gasa zbog sankcija NIS-u, na stovarištima nema peleta.

Proizvođači kažu da je problem u tome što država nije obezbedila robne rezerve, ali i to što su domaćinstva ranije počela da koriste ogrev zbog hladnog vremena u oktobru. Od kada je NIS otišao pod sankcije, iz vlasti uveravaju da energetske krize neće biti. Kriza je, ipak, uveliko došla na stovarišta peleta. "Peleta trenutno nema, da je država intervenisala sa robnim rezervama do toga ne bi došlo", kazao je Ljubinko Zlatić, proizvođač peleta. A pošto je došlo -
Nova pre 29 minuta
Ozon press pre 24 minuta
