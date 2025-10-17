Zašto nema peleta na stovarištima?!

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Zašto nema peleta na stovarištima?!

Dok neizvesnost još traje da li će biti nafte i gasa zbog sankcija NIS-u, na stovarištima nema peleta.

Proizvođači kažu da je problem u tome što država nije obezbedila robne rezerve, ali i to što su domaćinstva ranije počela da koriste ogrev zbog hladnog vremena u oktobru. Od kada je NIS otišao pod sankcije, iz vlasti uveravaju da energetske krize neće biti. Kriza je, ipak, uveliko došla na stovarišta peleta, piše N1. „Peleta trenutno nema, da je država intervenisala sa robnim rezervama do toga ne bi došlo“, kazao je Ljubinko Zlatić, proizvođač peleta. A pošto je
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Zašto nema peleta na stovarištima: „Da je država intervenisala sa robnim rezervama do ovoga ne bi došlo“

Zašto nema peleta na stovarištima: „Da je država intervenisala sa robnim rezervama do ovoga ne bi došlo“

Nova pre 3 sata
Nestašica peleta na stovarištima

Nestašica peleta na stovarištima

Ozon press pre 3 sata
Zašto nema peleta na stovarištima:"Da je država intervenisala sa robnim rezervama do ovoga ne bi došlo"

Zašto nema peleta na stovarištima:"Da je država intervenisala sa robnim rezervama do ovoga ne bi došlo"

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ljubinko Zlatićnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako bi Putin mogao da doleti u Budimpeštu: Moguća ruta preko Crnog mora, Turske, Crne Gore i Srbije

Kako bi Putin mogao da doleti u Budimpeštu: Moguća ruta preko Crnog mora, Turske, Crne Gore i Srbije

Aero.rs pre 0 minuta
Ko do sada nije dobio stan, sutra ima poslednju priliku! U subotu 5. izvlačenje u nagradnoj igri "Uzmi račun"

Ko do sada nije dobio stan, sutra ima poslednju priliku! U subotu 5. izvlačenje u nagradnoj igri "Uzmi račun"

Kurir pre 0 minuta
BECKHAM x BOSS: Nasleđe u novom kroju

BECKHAM x BOSS: Nasleđe u novom kroju

Nedeljnik pre 6 minuta
Ekološki ustanak pozvao lokalne vlasti: Odustanite od rudnika lignita

Ekološki ustanak pozvao lokalne vlasti: Odustanite od rudnika lignita

Danas pre 1 minut
Ponovo pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata po kojima ćemo puniti rezervoare do 24. oktobra

Ponovo pojeftinilo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata po kojima ćemo puniti rezervoare do 24. oktobra

Kurir pre 0 minuta