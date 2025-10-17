Bolton negira optužbe za odavanje tajni: Tramp ga nazvao „lošim momkom“

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Džon Bolton izjasnio se da nije kriv po 18 tačaka optužnice koje ga terete za nezakonito deljenje i zadržavanje poverljivih informacija, uključujući dokumenta na nivou „vrhunske tajne“.

Bolton je u petak ujutru stigao u savezni sud u Grinbeltu, u saveznoj državi Merilend, gde se predao američkim maršalima, potvrdili su izvori za NBC Njuz i Gardijan. U izjavi za javnost, Bolton je optužnicu nazvao „politički motivisanom“ i deo „kampanje odmazde“ američkog predsednika Donalda Trampa, s kojim je bio u sukobu još tokom prvog predsedničkog mandata. „Odmazda Donalda Trampa protiv mene počela je još tokom njegove prve administracije, a nastavila se kada