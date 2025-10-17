Bolton negira optužbe za odavanje tajni: Tramp ga nazvao „lošim momkom“
NIN pre 27 minuta
Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Džon Bolton izjasnio se da nije kriv po 18 tačaka optužnice koje ga terete za nezakonito deljenje i zadržavanje poverljivih informacija, uključujući dokumenta na nivou „vrhunske tajne“.
Bolton je u petak ujutru stigao u savezni sud u Grinbeltu, u saveznoj državi Merilend, gde se predao američkim maršalima, potvrdili su izvori za NBC Njuz i Gardijan. U izjavi za javnost, Bolton je optužnicu nazvao „politički motivisanom“ i deo „kampanje odmazde“ američkog predsednika Donalda Trampa, s kojim je bio u sukobu još tokom prvog predsedničkog mandata. „Odmazda Donalda Trampa protiv mene počela je još tokom njegove prve administracije, a nastavila se kada