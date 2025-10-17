Džon Bolton negira krivicu zbog čuvanja poverljivih dokumenata i odavanja tajni

Politika
Džon Bolton negira krivicu zbog čuvanja poverljivih dokumenata i odavanja tajni

Tužioci nisu tražili pritvor, pa je pušten uz kauciju

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD, Džon Bolton, izjasnio se danas da nije kriv po optužbama da je protivpravno delio poverljive informacije sa članovima porodice i čuvao strogo poverljiva dokumenta u svojoj kući godinama nakon što je napustio američku administraciju. Bolton, koji je bio glavni pomoćnik predsednika SAD Donalda Trampa tokom njegovog prvog mandata, pre nego što je nakon neslaganja sa njim otpušten iz Bele kuće, izjasnio se da
