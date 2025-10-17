Dobra vest za Partizan, Baskonija bez tri važna igrača dočekuje crno-bele

Nova pre 51 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Dobra vest za Partizan, Baskonija bez tri važna igrača dočekuje crno-bele

Beogradski Partizan od 20:45 časova igra peti meč Evrolige protiv Baskonije u Vitoriji, a domaći tim će meč protiv crno-belih dočekati ozbiljno oslabljen.

Tim iz Vitorije neće moći da računa na Trenta Foresta, Markusa Hauarda i Rodionsa Kurucsa, preneo je lokalni „El Correo“. Forest i Hauard povredili su se u sredu na meču protiv Pariza – Forest je povredio zadnju ložu, dok je Hauard povredio prst. Kurucs je povredu zadobio protiv Reala, a iako nije teška, klub ne želi da rizikuje njegovo zdravlje. Dobra vest za Baskoniju je da će Amine Noua Dijalo biti spreman za igru uprkos lakšoj povredi zgloba, dok će u rotaciji
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Baskonija bez trojice igrača protiv Partizana: Crno-beli moraju da prekinu crni niz u Vitoriji

Baskonija bez trojice igrača protiv Partizana: Crno-beli moraju da prekinu crni niz u Vitoriji

Mondo pre 6 minuta
Baskonija definitivno desetkovana protiv Partizana

Baskonija definitivno desetkovana protiv Partizana

Sport klub pre 6 minuta
Baskonija protiv Partizana bez trojice važnih igrača

Baskonija protiv Partizana bez trojice važnih igrača

RTS pre 31 minuta
Definitivno - Baskonija bez glavnih zvezda protiv Partizana!

Definitivno - Baskonija bez glavnih zvezda protiv Partizana!

Sportske.net pre 31 minuta
Baskonija osakaćena pred Partizan: Španski tim bez dva ključna igrača traži prvu pobedu

Baskonija osakaćena pred Partizan: Španski tim bez dva ključna igrača traži prvu pobedu

Telegraf pre 36 minuta
Obradović: Partizanov primer naša vodilja

Obradović: Partizanov primer naša vodilja

Sportski žurnal pre 3 sata
Snažni Real Madrid stiže „na noge“ Crvenoj zvezdi

Snažni Real Madrid stiže „na noge“ Crvenoj zvezdi

Sportske.net pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanEvroligaPariz

Sport, najnovije vesti »

Vučić kao paradni primer zloupotrebe ovlašćenja policije navodi slučaj Vujadina Savića

Vučić kao paradni primer zloupotrebe ovlašćenja policije navodi slučaj Vujadina Savića

Vreme pre 1 minut
“Piksi nije mogao da prevari fudbalski narod”

“Piksi nije mogao da prevari fudbalski narod”

Vesti online pre 6 minuta
Pad Srbije na najnovijoj FIFA rang listi

Pad Srbije na najnovijoj FIFA rang listi

Sportski žurnal pre 1 minut
Mirko Filipović prebio trojicu hrvatskih vojnika: "Bila je lokva krvi! Mislio sam da je jedan od njih mrtav!"

Mirko Filipović prebio trojicu hrvatskih vojnika: "Bila je lokva krvi! Mislio sam da je jedan od njih mrtav!"

Kurir pre 1 minut
Kup izazivača: Odbojkašice Srema protiv AEK-a prvo u Atini

Kup izazivača: Odbojkašice Srema protiv AEK-a prvo u Atini

Dnevnik pre 1 minut