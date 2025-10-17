Dobra vest za Partizan, Baskonija bez tri važna igrača dočekuje crno-bele

Beogradski Partizan od 20:45 časova igra peti meč Evrolige protiv Baskonije u Vitoriji, a domaći tim će meč protiv crno-belih dočekati ozbiljno oslabljen.

Tim iz Vitorije neće moći da računa na Trenta Foresta, Markusa Hauarda i Rodionsa Kurucsa, preneo je lokalni „El Correo“. Forest i Hauard povredili su se u sredu na meču protiv Pariza – Forest je povredio zadnju ložu, dok je Hauard povredio prst. Kurucs je povredu zadobio protiv Reala, a iako nije teška, klub ne želi da rizikuje njegovo zdravlje. Dobra vest za Baskoniju je da će Amine Noua Dijalo biti spreman za igru uprkos lakšoj povredi zgloba, dok će u rotaciji