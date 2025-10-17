Danas 11. redovno zasedanje Skupštine grada Kragujevca

11. redovna sednica Skupštine grada Kragujevca održaće se u petak, 17. oktobra.

Početak sednice je u 9 sati. Najznačajnija tačka 11. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca je predlog rebalansa budžeta za 2025. godinu koji je posledica suficita, odnosno većeg nivoa prihoda u odnosu na predviđeni budžet. Na dnevnom redu zakazane sednice biće i predlozi akata o prihvatanju Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja javnih preduzeća i privrednih društava i Godišnjih izveštaja o poslovanju javnih preduzeća za 2024. godinu, zatim predlozi akata o