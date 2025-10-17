Dalek put do Bača: Pazarci gostuju pojačanom Partizanu

Odbojkaši Novog Pazara gostovaće Partizanu iz Bača u drugom kolu Prve lige Srbije.

Utakmica u Sportskoj hali Bač zakazana je za subotu od 19 časova. Obe ekipe slavile su na startu prvenstva. Novi Pazar je kući savladao Kosovsku Mitrovicu sa 3:1 u setovima, a Partizan je u Novom Sadu rezultatom 3:0 dobio istoimenog domaćina. Novajlija u drugostepenom takmičenju iz Bača angažovao je nekoliko novih igrača, među njima i dugogodišnjeg prvotimca subotičkog Spartaka Nemanju Jungića. M. Minić