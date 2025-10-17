Mali nastavlja radnu posetu Vašingtonu razgovorima sa rejting agencijama, zvaničnicima

VAŠINGTON - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali danas će, drugog dana radne posete Vašingtonu, nastaviti učešće na godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke i imati niz sastanaka na kojima će razgovarati sa predstavnicima tri renomirane rejting agencije, zvaničnicima Svetske banke i novom grupom investitora.

Mali radni dan započeće razgovorima da predstavnicima agencije Standard end Purs koja je u izveštaju objavljenom 7. oktobra potvrdila investicioni rejting Srbije na nivou BBB- sa stabilnim izgledima. Nakon tog sastanka uslediće razgovori ministra sa predstavnicima agencija Fič i Mudis. Sastanke sa predstavnicima agencija ministar je ocenio kao veoma značajne. Srbija je jedina zemlja koja je kandidat za puno članstvo u EU, a koja u regionu Zapadnog Balkana ima