Muškarac ubijen u pucnjavi u Beogradu na vodi

BEOGRAD - Jedna osoba je ubijena sinoć u Bulevaru Vudro Vilsona u Beogradu na vodi.

Doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da je muškarac star 35 godina upucan sinoć u 23.13 u Bulevaru Vudro Vilsona u Beogradu na vodi. "Naša ekipa mogla je samo da konstatuje smrt kod muškarca starog 35 godina", rekla je doktorka Nikolić. Ekipe Hitne službe tokom noći su intervenisale 95 puta od čega je 14 intervencija bilo na javnom mestu.