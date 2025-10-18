U Barajevu uhapšena žena (38): Pijana pretila mužu, pa ga napala - nožem ga isekla po stomaku, pa ga ključem udarila po oku

Kurir pre 1 sat  |  Telegraf
Policija u Barajevu uhapsila je ženu (38) zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici.

Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati. Kako se sumnja, žena je u porodičnoj kući u alkoholisanom stanju nakon svađe suprugu (35) najpre upućivala pretnje, a potom ga i fizički napala. Tokom incidenta uzela je nož i posekla ga po stomaku, a zatim mu je ključem od automobila nanela povredu u predelu oka.ž Povređenom muškarcu lekarska pomoć ukazana je u službi Hitne pomoći u Barajevu, gde su mu konstatovane lake telesne povrede. Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno
