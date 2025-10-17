Naoblačenje sa kišom sa juga Srbije stiže u ostale delove, temperature do 17 stepeni

NOVI SAD - Naoblačenje sa kišom iz južnih predela Srbije proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni, sa temperaturama od tri do 17 stepeni. U Novom Sadu će biti oblačno, tokom noći sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. U subotu će se zadržati kišno vreme, a postepeno otopljavanja očekuje se od ponedeljka uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.