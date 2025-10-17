Naoblačenje sa kišom sa juga Srbije stiže u ostale delove, temperature do 17 stepeni

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Naoblačenje sa kišom sa juga Srbije stiže u ostale delove, temperature do 17 stepeni

NOVI SAD - Naoblačenje sa kišom iz južnih predela Srbije proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni, sa temperaturama od tri do 17 stepeni. U Novom Sadu će biti oblačno, tokom noći sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. U subotu će se zadržati kišno vreme, a postepeno otopljavanja očekuje se od ponedeljka uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Danas oblačno sa kišom, maksimalna temperatura 17 stepeni

Danas oblačno sa kišom, maksimalna temperatura 17 stepeni

N1 Info pre 25 minuta
Vreme danas: Oblačno sa kišom, maksimalna temperatura od 17 stepeni

Vreme danas: Oblačno sa kišom, maksimalna temperatura od 17 stepeni

Nedeljnik pre 31 minuta
Stiže promena vremena: Posle kiše i vetra, vikend nam donosi sunce

Stiže promena vremena: Posle kiše i vetra, vikend nam donosi sunce

Euronews pre 1 sat
Oblaci prekrivaju Srbiju Kiša stiže u noćnim satima samo u ovom delu neće biti pljuskova

Oblaci prekrivaju Srbiju Kiša stiže u noćnim satima samo u ovom delu neće biti pljuskova

Dnevnik pre 1 sat
Naoblačenje i kiša u većem delu Srbije – vikend donosi razvedravanje

Naoblačenje i kiša u većem delu Srbije – vikend donosi razvedravanje

Glas juga pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 17. do 19. oktobra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 17. do 19. oktobra)

Pressek pre 2 sata
Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

Kiša u većini krajeva Srbije, suvo samo na severu Vojvodine

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Veljanovski: Vlast želi da kritički nastrojeni mediji nestanu

Veljanovski: Vlast želi da kritički nastrojeni mediji nestanu

Nova pre 1 minut
Učenici Pete beogradske gimnazije nastavljaju blokadu: Roditelji đaka najavili za večeras skup „Dežurstvo solidarnosti“

Učenici Pete beogradske gimnazije nastavljaju blokadu: Roditelji đaka najavili za večeras skup „Dežurstvo solidarnosti“

Nova pre 1 minut
Prodaja hotela "Jagodina" se bliži kraju: Ključni datum 26. oktobar,

Prodaja hotela "Jagodina" se bliži kraju: Ključni datum 26. oktobar,

Blic pre 1 minut
Akademija Oxford - Vaša karta za svet mogućnosti

Akademija Oxford - Vaša karta za svet mogućnosti

Radio 021 pre 1 minut
Andrej Tanko iz kućnog pritvora: Živim kao kad spremam ispitni rok

Andrej Tanko iz kućnog pritvora: Živim kao kad spremam ispitni rok

N1 Info pre 40 minuta