Vašingtonski susret Trampa i Zelenskog: Fokus na Tomahavce i ton dijaloga

Slobodna Evropa pre 46 minuta
Vašingtonski susret Trampa i Zelenskog: Fokus na Tomahavce i ton dijaloga

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želi rakete Tomahavk (Tomahawk) za borbu protiv ruske invazije.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump), okrećući pažnju na napad Rusije na Ukrajinu posle uspešne diplomatske inicijative na Bliskom istoku, kaže da bi SAD mogle da ih obezbede. A ruski predsednik Vladimir Putin, koji je odbijao napore da se okonča sukob koji je pokrenuo 2022. godine, upozorava na eskalaciju. Evo šta treba pratiti kada Tramp u petak primi Zelenskog u Vašingtonu. Tomahavci… Kako se opšta invazija približava četvrtoj godišnjici, Ukrajina traži
