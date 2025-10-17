Parker: Učimo iz grešaka

Džabari Parker, najbolji Partizanov pojedinac u porazu od Reala, uveren da večeras (20.45) protiv Baskonije može bolje

Može li se na Real Madrid bez koncentracije? Ne. Garantuje li odsustvo energije tokom većeg dela meča poraz? Da. Postoji li šansa za prolaz u plej-of bez trijumfa na strani? Nikako. Poseduje li kvalitet Partizan za završne evroligaške bitke? Svakako. Pitanja je ukupno četiri, slično-različitih odgovora milion! Nažalost, navijači crno-belog srca jutro sunčanog četvrtka neće pamtiti, i te kako ih boli neuspeh miljenika u prestonici Španije (86:93). Razlog, naravno,