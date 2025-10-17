Neodoljivo podseća na Sofiju: Igor Kojić prvi put u javnosti sa novom devojkom

Story pre 1 sat
Neodoljivo podseća na Sofiju: Igor Kojić prvi put u javnosti sa novom devojkom

Samo dva meseca nakon što je na brak sa 15 godina mlađom Sofijom stavio tačku, Igor Kojić u javnosti se pojavio sa novom devojkom.

Naime, dok je sa sestrom Natašom davao izjave za medije, pred koncert svog oca, niko nije slutio da se nova devojka Igora Kojića nalazi među publikom. Ipak, paparacima nije promakla činjenica da je Igor u publici sedeo sa prelepom brinetom, koja sa lica nije skidala široki osmeh. Ono što su mnogi na prvi pogled primetili je da lepa brineta neodoljivo podseća na Sofiju, od koje se Igor nedavno razveo. U jednom trenutku Igor se pridružio ocu na bini, a tema razgovora
