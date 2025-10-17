Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Dve osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile sinoć u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Jedan udes dogodio se u 22.14 na uglu ulica Maršala Birjuzova i Pop-Lukine i povređeni je prevezen u dežurnu bolnicu. U ulici Dimitrija Tucovića 80 u 1.21, jedna osoba lakše je povređena u udesu i prevezena u bolnicu. Ekipe Hitne službe tokom noći su intervenisale 95 puta od čega je 14 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom. (Telegraf.rs/Tanjug)
