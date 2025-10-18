Zvezda se oglasila posle duplog kola - pohvalila se jednim podatkom FOTO

Crvena zvezda se na društvenim mrežama pohvalila jednim podatkom posle duplog kola Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde imaju mnogo razloga za zadovoljstvo nakon izuzetno uspešnog duplog kola u Evroligi. Crveno-beli su u beogradskoj Areni ostvarili dve velike pobede – najpre protiv Žalgirisa, a zatim i protiv Real Madrida. Tim sa Malog Kalemegdana sada ima pozitivan skor u elitnom takmičenju – tri pobede i dva poraza – i potvrdu da spada među ekipe koje mogu da pariraju svima. Zvezda će i u narednom periodu ostati u Beogradu, što je prilika da dodatno