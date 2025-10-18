Kako je Zvezda uspela da deklasira Real?: Posebna statistika otkrila Sašinu strategiju, sad je sve jasno

Mondo pre 3 sata  |  Nemanja Stanojčić
Kako je Zvezda uspela da deklasira Real?: Posebna statistika otkrila Sašinu strategiju, sad je sve jasno

Crvena zvezda Meridianbet održala je čas košarke Realu u Areni i upisala treću pobedu u Evroligi (90:75).

Sjajna igra tima Saše Obradovića od momenata kada je gostujući tim poveo (31:20), pa sve do kraja. Preokret je napravljen već na poluvremenu (43:39), a do kraja je ta razlika rasla, pa je na kraju bila na "+15". Kako je Zvezda u tome uspela? Pojavili su se novi podaci o svemu tome. U pitanju je napredna statistika koja pokazuje šta je i u kojoj meri radio svaki od igrača Zvezde i kakav je uticaj ko imao na pobedu, kroz prizmu statistike. Objavila je to stranica
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zvezdin put od očaja do sjaja za dve nedelje, konačno je i „kralju“ skinuta kruna

Zvezdin put od očaja do sjaja za dve nedelje, konačno je i „kralju“ skinuta kruna

Nova pre 1 sat
Hezonja razbio Partizan, a "raspao" se protiv Zvezde: "Dok svira radio, kamenje baca Mario" - statistika je kao bikini!

Hezonja razbio Partizan, a "raspao" se protiv Zvezde: "Dok svira radio, kamenje baca Mario" - statistika je kao bikini!

Kurir pre 1 sat
„Možemo da pobedimo svakoga“: Crvena zvezda se pohvalila neverovatnim podatkom u Evroligi!

„Možemo da pobedimo svakoga“: Crvena zvezda se pohvalila neverovatnim podatkom u Evroligi!

Hot sport pre 3 sata
Zvezda se oglasila posle duplog kola - pohvalila se jednim podatkom FOTO

Zvezda se oglasila posle duplog kola - pohvalila se jednim podatkom FOTO

B92 pre 3 sata
E, to su prava pojačanja: Sada je na Saši Obradoviću da ih dodatno uklopi, a ubrzo će Baskonija!

E, to su prava pojačanja: Sada je na Saši Obradoviću da ih dodatno uklopi, a ubrzo će Baskonija!

Kurir pre 4 sati
Zajedno možemo da pobedimo svakoga! Zvezda se pohvalila posetom u duplom kolu evrolige: U tri dana gledalo nas je...

Zajedno možemo da pobedimo svakoga! Zvezda se pohvalila posetom u duplom kolu evrolige: U tri dana gledalo nas je...

Kurir pre 3 sata
Zvezda se pohvalila brojem navijača u duplom kolu Evrolige: "u tri dana, nas je gledalo 38.564 ljudi..."

Zvezda se pohvalila brojem navijača u duplom kolu Evrolige: "u tri dana, nas je gledalo 38.564 ljudi..."

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaAtinaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

„Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima“: Novak Đoković je ipak posle predaje bio i optimističan na kraju

„Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima“: Novak Đoković je ipak posle predaje bio i optimističan na kraju

Danas pre 26 minuta
Nesavladivi Marko Milošević: Partizan slavio u Topoli

Nesavladivi Marko Milošević: Partizan slavio u Topoli

Danas pre 1 sat
Novak Đoković predao meč Fricu

Novak Đoković predao meč Fricu

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte kako je Barselona slavila golom u zaustavnom vremenu

(VIDEO) Pogledajte kako je Barselona slavila golom u zaustavnom vremenu

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Pogledajte golove sa subotnjih mečeva Premijer lige

(VIDEO) Pogledajte golove sa subotnjih mečeva Premijer lige

Danas pre 2 sata