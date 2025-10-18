Ana Trišić Babić biće predsednica Republike Srpske umesto Dodika

Beta pre 2 sata

U Banjaluci je danas počela posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) na kojoj će se imenovati vršilac dužnosti predsednika RS.

Prema poslednjim informacijama, za v.d. predsednika RS biće imenovana Ana Trišić Babić, dugogodišnja bliska saradnica i savetnica Milorada Dodika.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) 6. avgusta oduzela mandat dotadašnjem entitetskom predsedniku Miloradu Dodiku po osnovu pravnosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

{Related:232827}

Parlament RS izjašnjavaće se i o predlogu zaključaka poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) da se van snage stavi set zaključaka donetih u decembru prošle godine, kojima se osporavala nadležnost delovanja pravosudnih institucija BiH na teritoriji tog bh. entiteta.

Reč je o dokumentima kojima je NSRS osporavala legitimitet Suda BiH, Tužilaštva BiH i Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH (VSTS).

Među zaključcima, koji se nameravaju staviti van snage su oni kojima je parlament RS ranije konstatovao da su Sud BiH, Tužilaštvo BiH i VSTS "neustavne kategorije koje je nametnuo visoki predstavnik, suprotno Ustavu BiH i demokratskim načelima".

Predloženo je i povlačenje zaključaka o obustavljanju odlučivanja na državnom nivou "dok Evropska unija ne obezbedi pravične uslove suđenja" Miloradu Dodiku, te oni u kojima se Tužilaštvo BiH optuživalo za "mešanje u rad Narodne skupštine RS" i "atak na ustavno uređenje BiH".

Zaključci su predviđali i izmene Krivičnog zakonika RS, kojima bi se krivično gonili oni koji "ne poštuju odluke institucija i organa Republike Srpske", što je tada izazvalo oštre reakcije međunarodne zajednice i opozicije u RS.

(Beta, 18.10.2025)