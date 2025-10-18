"Imam 51 godinu i mogu da nosim minić": Goca Tržan oduševila izgledom na koncertu, pa izvela Milicu Pavlović na binu: Vrte se i uvijaju samo tako (Video)

Blic pre 2 sata
"Imam 51 godinu i mogu da nosim minić": Goca Tržan oduševila izgledom na koncertu, pa izvela Milicu Pavlović na binu: Vrte se…

Pevačica Goca Tržan večeras će održati koncert u Beogradu, a veliki broj poznatih ličnosti došao je da je podrži.

Naime, njena ćerka Lena Marinković došla je sa dečkom, dok je njen suprug Raša imao zavijenu ruku, a tu su bili i Gocini roditelji, koji su sedeli odmah ispred bine. Pevačica je na svom koncertu nosila mini suknju, a onda je na scenu izvela pevačicu Milicu Pavlović, sa kojom je zaigrala samo tako na bini i zajedno su otpevale njen veliki hit "Stoperka" "Sve nešto vučem suknju na dole, ali treba da me boli uvo, imam 51. godinu i još mogu da nosim kratku suknju" -
Ključne reči

Goca Tržan

