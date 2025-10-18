Kako će Putin do Budimpešte: "Najsigurnija ruta je preko Srbije": Za ruskim liderom je raspisana poternica, a Mađarska okružena EU zemljama

Ruski predsednik Vladimir Putin trebalo bi da se sastane sa svojim američkom kolegom u glavnom gradu Mađarske - Budimpešti, u naredne dve nedelje, kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Sada na scenu stupaju ruske specijalne službe pred kojima je težak zadatak - pronaći rutu kojom će se avion šefa Kremlja smeti da se kreće. Zasad se spekuliše o pet potencijalnih opcija, od kojih dve uključuju let preko Srbije.

Najpre, postavlja se pitanje i može li uopšte Vladimir Putin da dođe u neku evropsku zemlju budući da je Međunarodni krivični sud (MKS) raspisao poternicu za njim zbog ratnih zločina povezanih sa nezakonitom deportacijom ukrajinske dece u Rusiju, piše "Gardijan". Putin bi svojim predsedničkim avionom "Iljušin Il-96" morao da zaobiđe većinu članica Evropske unije (EU), iako je Mađarska članica bloka. Postoji bojazan da će proći kao Sergej Lavrov, ministar spoljnih