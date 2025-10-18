Oglasila se Rusija o potencijalnim rutama Putinovog aviona na sastanak sa Trampom u Budimpešti

Blic pre 13 minuta
Oglasila se Rusija o potencijalnim rutama Putinovog aviona na sastanak sa Trampom u Budimpešti

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je danas, komentarišući pripreme za održavanje rusko-američkog samita u Mađarskoj, da je još prerano za kontakte sa državama poput Poljske, Bugarske ili Rumunije u vezi sa mogućnošću preleta ruskih vladinih aviona kroz njihov vazdušni prostor.

- Još je rano - rekao je on za RIA Novosti, odgovarajući na pitanje da li je Ministarstvo imalo kontakte sa pomenutim zemljama po tom pitanju. Pomenute zemlje NATO-a razdvajaju Rusiju i Mađarsku, pri čemu se Rumunija neposredno graniči sa Mađarskom, a Bugarska sa Srbijom, koja ima granicu sa Mađarskom. Poljska, a zatim i Slovačka, nalaze se između Mađarske i Kalinjingradske oblasti Ruske Federacije, kao i Belorusije. Predsednik Rusije Vladimir Putin i američki
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MAPA Putin preko Srbije ide na sastanak sa Trampom? Ruski predsednik traži zaobilazni put ka Budimpešti, ovu su sve opcije…

MAPA Putin preko Srbije ide na sastanak sa Trampom? Ruski predsednik traži zaobilazni put ka Budimpešti, ovu su sve opcije koje ima na stolu

Nova pre 3 minuta
Orban ponosan što će se sudbina Ukrajine rešavati u Budimpešti

Orban ponosan što će se sudbina Ukrajine rešavati u Budimpešti

Politika pre 43 minuta
Moskva: Još je rano za razgovore o tome kojom bi rutom Putinov avion doleteo do Budimpešte

Moskva: Još je rano za razgovore o tome kojom bi rutom Putinov avion doleteo do Budimpešte

Sputnik pre 1 sat
EU pokušava da ubaci svog predstavnika na samit Putina i Trampa u Budimpešti

EU pokušava da ubaci svog predstavnika na samit Putina i Trampa u Budimpešti

Vesti online pre 1 sat
Moskva: Još je rano za razgovore o tome kojom bi rutom Putinov avion doleteo do Budimpešte

Moskva: Još je rano za razgovore o tome kojom bi rutom Putinov avion doleteo do Budimpešte

Vesti online pre 1 sat
Trampovu portparolku novinar pitao ko je predložio Budimpeštu za sastanak sa Putinom, ovako je odgovorila: "tvoja mama"

Trampovu portparolku novinar pitao ko je predložio Budimpeštu za sastanak sa Putinom, ovako je odgovorila: "tvoja mama"

Blic pre 1 sat
Kako će Putin stići do Mađarske? Koridor preko Srbije najrealnija opcija! Evo koje sve prepreke će ruski predsednik morati da…

Kako će Putin stići do Mađarske? Koridor preko Srbije najrealnija opcija! Evo koje sve prepreke će ruski predsednik morati da savlada

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOBelorusijaBugarskaSlovačkaRusijaPoljskaRumunijaBudimpeštaMađarska

Svet, najnovije vesti »

Iran više nije u obavezi da poštuje ograničenja za svoj nuklearni program

Iran više nije u obavezi da poštuje ograničenja za svoj nuklearni program

Radio 021 pre 38 minuta
Šah-mat u oblacima! Rusija počela da pravi novi nevidljivi lovac Su-75 Checkmate

Šah-mat u oblacima! Rusija počela da pravi novi nevidljivi lovac Su-75 Checkmate

Aero.rs pre 18 minuta
Izrael vratio tela 15 Palestinaca u Gazu

Izrael vratio tela 15 Palestinaca u Gazu

RTV pre 23 minuta
Susret Trampa i Putina u Budimpešti važan i za nas zbog dobrih odnosa Srbije i Mađarske

Susret Trampa i Putina u Budimpešti važan i za nas zbog dobrih odnosa Srbije i Mađarske

RTV pre 28 minuta
MAPA Putin preko Srbije ide na sastanak sa Trampom? Ruski predsednik traži zaobilazni put ka Budimpešti, ovu su sve opcije…

MAPA Putin preko Srbije ide na sastanak sa Trampom? Ruski predsednik traži zaobilazni put ka Budimpešti, ovu su sve opcije koje ima na stolu

Nova pre 3 minuta