"Ljudi ne treba da brinu": Vučić: "1. novembar će biti dan kao i svaki drugi"

Blic pre 4 sati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 1. novembar, kada se navršava godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, a za kada su studenti u blokadi najavili protest, biti dan kao i svaki drugi osim što će oni ljudi koji su verujući otići u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih.

"Oni koji nisu odgovorni imaće različite paganske, neke satanističke običaje da to obeleže, pre svega mislim na blokadere. Kao što vidite, to su radili sve vreme. Ništa od naših običaja nije izmišljenih 16 minuta na ulici. To ne postoji u Srbiji, to ne postoji u pravoslavlju. To je Bog zna odakle", rekao je Vučić za Pink. Istakao je da je sve to izmišljeno zarad obojene revolucije i dodao da ljudi ne moraju da brinu. "Možda tog 1. novembra budu veći skupovi na
Vučić o 1. novembru: Neće se ništa dogoditi zapaliće neku instituciju i prostorije SNS i ništa više

Bez vlasti Vučić je niko

Vučić najavio razgovore sa farmaceutima oko smanjenja cene lekova

Đokić (NPS): Što vlast više pritiska, rezultat im je sve lošiji

Vučević u Dalju: Fondacija eparhije osečkopoljske i baranjske će dati snagu za očuvanje nacionalnog identiteta

Vučević na osnivačkoj sednici Fondacije eparhije osečkopoljske i baranjske (video)

