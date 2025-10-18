Maja Gojković uputila saučešće porodicama nastradalih u nesreći kod Sremske Mitrovice: Pokrajinska vlada izražava solidarnost i spremnost da pruži podršku

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uputila je saučešće porodicama nastradalih u današnjoj nesreći koja se dogodila na putu Sremska Mitrovica - Jarak kada se prevrnuo autobus i tada su poginule tri osobe, a oko 80 je povređeno, od kojih je 35 hospitalizovano

Gojković je istakla je da je Pokrajinska vlada spremna da pruži podršku porodicama stradalih i povređenih u toj nesreći. - Sa dubokim žaljenjem primila sam vest o tragičnoj nesreći koja je pogodila Sremsku Mitrovicu i odnela tri života - navela je Gojković. U saopštenju Pokrajinske vlade navodi se da je Gojković u ime Pokrajinske vlade i svoje lično ime uputila izraze najdubljeg saučešća porodicama nastradalih. - Pokrajinska vlada izražava solidarnost i spremnost