U nesreći kod Sremske Mitrovice dve osobe poginule, jedna preminula u bolnici, 39 povređenih zadržano na lečenju

Danas pre 16 minuta  |  Danas Online
Dve osobe su poginule kada se oko 14.45 časova danas prevrnuo autobus na putu od Sremske Mitrovice ka selu Jarak.

Tokom operacije u bolnici u Sremskoj Mitrovici preminula je jedna od povređenih u prevrtanju autobusa nadomak Sremske Mitrovice, javlja reporterka N1. Kako N1 saznaje, vozač autobusa je priveden i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Kako je MUP saopštio ranije, dve osobe su poginule na licu mesta, a oko 80 osoba povređeno. Doktor opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić rekao je da su primili 61 pacijenta nakon nesreće prevrtanja putničkog autobusa, a
