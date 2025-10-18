"Neću ovo preživeti, ode moja: Mama..." Jauci i plač odzvanjali bolnicom u Sremskoj Mitrovici, doktori ukazivali pomoć na hodnicima: "Ovako nešto ne pamtimo"

Blic pre 27 minuta
"Neću ovo preživeti, ode moja: Mama..." Jauci i plač odzvanjali bolnicom u Sremskoj Mitrovici, doktori ukazivali pomoć na…

Jauci i plač odzvanjali su hodnicima Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici tokom popodnevnih ali i kasnih noćnih sati 17.oktobra. Trideset devet radnika iz fabrike u Rumi ostalo je u bolnici sa teškim povredama koje su zadobili nakon što je na putu Sremska Mitrovica-Jarak autobus sa preko 85 osoba sleteo sa puta i upao u kanal.

Ispred bolnice, do kasno u noć, stajali su članovi porodica povređenih, čekajući bilo kakvu vest o svojim najbližima. Oni koji su u nesreći izgubili najdraže, čak tri porodice, nisu mogle da zadrže bol. Dve osobe su preminule na licu mesta, dok je jedna ženska osoba preminula u operacionoj sali. - Jao, ne, ne! Bože, zašto? Neću ovo preživeti! Moja mama, ode moja mama! - kroz jecaje je vikala žena kojoj su lekari na hodniku ukazivali pomoć nakon što su joj saopštili
