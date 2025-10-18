Vučević na osnivačkoj sednici Fondacije eparhije osečkopoljske i baranjske (video)

U Dalju, u Hrvatskoj, danas je održana osnivačka sednica Fondacije eparhije osečkopoljske i baranjske ''Sveta Petka'', u prisustvu izaslanika predsednika Srbije Miloša Vučevića.

Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim rekao je da Fondacija ''Sveta Petka'' predstavlja svetionik nade i ljubavi u stradalnoj i mučeničkoj zajednici. Kroz raznovrsne planirane projekte i inicijative, ova ustanova Eparhije osečkopoljske i baranjske biće na usluzi porodicima i deci u potrebi, podržavaće obrazovanje mladih i pružati pomoć potrebitim starijim osobama, rekao je episkop. Kako je istakao, svaki doprinos, bez obzira na veličinu, čini razliku i pokazuje