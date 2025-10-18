Vučević u Dalju: Fondacija eparhije osečkopoljske i baranjske će dati snagu za očuvanje nacionalnog identiteta

Izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević, koji je prisustvovao osnivačkoj sednici Fondacije eparhije osečkopoljske i baranjske Sveta Petka, u Dalju, u Hrvatskoj, ocenio je večeras da će ta ustanova dati dodatnu snagu za očuvanje nacionalnog, kulturnog, duhovnog identiteta Srba na prostorima Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.

- Ono što je cilj ove fondacije jeste da se na još bolji ili organizovaniji način posvete pre svega najmlađim pripadnicima srpskog naroda, kako bi bez ikakvih bojazni ili opstrukcija mogli da uče o svom kulturnom, nacionalnom, duhovnom identitetu da ne zaborave ni svoj jezik, ni pismo, ni veru, da razumeju sve ono što je DNK našeg naroda, bez obzira u kojoj državi žive ili na kojim prostorima borave, rekao je Vučević novinarima u Dalju. On smatra da će rad