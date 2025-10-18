Partizan preživeo Baskoniju i slavio u Španiji

Danas pre 16 minuta  |  A. Pavlović
Partizan preživeo Baskoniju i slavio u Španiji

Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju na gostovanju rezultatom 91:79 (22:20, 26:20, 18:24, 25:15) u petom kolu Evrolige.

Partizan je posle četiri minuta igre vodio sa 8:2, da bi nedugo zatim poenima Tajrika Džonsa poveo sa 13:8. Usledila je serija Baskonije od osam uzastopnih poena 13:16, da bi Partizan odgovorio sa pet vezanih poena, uključujući trojku Vašingtona. U završnici prve četvrtine četiri uzastopna poena za crno-bele postigao je Karlik Džons, dok je taj period igre zaključen poenima igrača Baskonije Dijaloa 22:20. Predovđen Dilanom Osetkovskim (dve postignute trojke)
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Danas pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićVašingtonEvroligaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Partizan preživeo Baskoniju i slavio u Španiji

Partizan preživeo Baskoniju i slavio u Španiji

Danas pre 16 minuta
Šta kaže Galbijati, hoće li se Baskonija pojačati posle 0-5?

Šta kaže Galbijati, hoće li se Baskonija pojačati posle 0-5?

Sportske.net pre 5 minuta
Pauza nije "kupila" Rodriju vreme - Siti oslabljen protiv Evertona

Pauza nije "kupila" Rodriju vreme - Siti oslabljen protiv Evertona

Sportske.net pre 15 minuta
Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Danas pre 16 minuta
(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Baskonija – Partizan

(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Baskonija – Partizan

Danas pre 36 minuta