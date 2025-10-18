Partizan preživeo Baskoniju i slavio u Španiji

Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju na gostovanju rezultatom 91:79 (22:20, 26:20, 18:24, 25:15) u petom kolu Evrolige.

Partizan je posle četiri minuta igre vodio sa 8:2, da bi nedugo zatim poenima Tajrika Džonsa poveo sa 13:8. Usledila je serija Baskonije od osam uzastopnih poena 13:16, da bi Partizan odgovorio sa pet vezanih poena, uključujući trojku Vašingtona. U završnici prve četvrtine četiri uzastopna poena za crno-bele postigao je Karlik Džons, dok je taj period igre zaključen poenima igrača Baskonije Dijaloa 22:20. Predovđen Dilanom Osetkovskim (dve postignute trojke)