Portugalski parlament izglasao zabranu pokrivanja lica u javnosti

Danas pre 7 sati  |  Beta
Portugalski parlament izglasao zabranu pokrivanja lica u javnosti

Portugalski parlament danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje pokrivanje lica iz „rodnih ili verskih“ razloga u javnosti.

Zakon je predložila krajnje desničarska stranka Šega. Njime bi na većini javnih mesta bilo zabranjeno nošenje pokrivki za lice poput burki i nikaba, muslimanskog vela koji prekriva celo lice. Pokrivanje lica bi i dalje bilo dozvoljeno u avionima, diplomatskim prostorijama i verskim objektima. Za one koji nose pokrivke za lice u javnosti predviđena je kazna u rasponu od 200 do 4.000 evra. Portugalski predsednik Marselo Rebelo de Souza tek treba da potpiše zakon. On
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Portugalski parlament usvojio predlog zakona o zabrani nošenja vela preko lica: Predviđena novčana kazna od 200 do 4.000 evra…

Portugalski parlament usvojio predlog zakona o zabrani nošenja vela preko lica: Predviđena novčana kazna od 200 do 4.000 evra

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Rekao sam Zelenskom, vreme je da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Rekao sam Zelenskom, vreme je da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor

RTV pre 32 minuta
Vreme je za dogovor: Tramp pozvao Zelenskog da okonča sukob

Vreme je za dogovor: Tramp pozvao Zelenskog da okonča sukob

Sputnik pre 7 minuta
Šta se: Dešava?! Milijarderi se ubrzano pripremaju za smak sveta: "Imam puške, gas masku, kalijum jodid, antibiotike…

Šta se: Dešava?! Milijarderi se ubrzano pripremaju za smak sveta: "Imam puške, gas masku, kalijum jodid, antibiotike, baterije, vodu..."

Blic pre 42 minuta
Tragedija u Meksiku: Raste broj mrtvih, desetine nestalih (foto/video)

Tragedija u Meksiku: Raste broj mrtvih, desetine nestalih (foto/video)

Kurir pre 7 minuta
Hamas predao kovčeg sa telom taoca: Još 18 mrtvih zarobljenika se nalazi u Gazi (foto/video)

Hamas predao kovčeg sa telom taoca: Još 18 mrtvih zarobljenika se nalazi u Gazi (foto/video)

Kurir pre 2 minuta