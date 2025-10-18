Portugalski parlament izglasao zabranu pokrivanja lica u javnosti

Portugalski parlament danas je izglasao zakon kojim se zabranjuje pokrivanje lica iz „rodnih ili verskih“ razloga u javnosti.

Zakon je predložila krajnje desničarska stranka Šega. Njime bi na većini javnih mesta bilo zabranjeno nošenje pokrivki za lice poput burki i nikaba, muslimanskog vela koji prekriva celo lice. Pokrivanje lica bi i dalje bilo dozvoljeno u avionima, diplomatskim prostorijama i verskim objektima. Za one koji nose pokrivke za lice u javnosti predviđena je kazna u rasponu od 200 do 4.000 evra. Portugalski predsednik Marselo Rebelo de Souza tek treba da potpiše zakon. On