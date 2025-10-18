Portugalski parlament usvojio predlog zakona o zabrani nošenja vela preko lica: Predviđena novčana kazna od 200 do 4.000 evra

Portugalski parlament danas je usvojio predlog zakona o zabrani nošenja vela preko lica iz rodnih ili verskih razloga na javnom mestu, a ova mera je, kako mnogi tumače, uperena protiv nikaba koji nose neke muslimanke.

Zabranu je predložila ekstremno desničarska partija Čega, a ona će se najverovatnije odnositi i na nošenje burke na većini javnih mesta, preneo je AP. Veo preko lica biće, ipak, dozvoljen u avionima, diplomatskim predstavništvima i svetilištima. Predlogom zakona predviđena je novčana kazna od 200 do 4.000 evra. Nacrt zakona, ipak,mora da odobri predsednik Portugalije Marselo Rebelo de Soza. On bi mogao da stavi veto na ovaj predlog, ili da ga prosledi Ustavnom sudu
