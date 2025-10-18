Saša Obradović: Odbrana u drugoj i trećoj četvrtini odlučila utakmicu

Danas pre 1 sat  |  Beta
Saša Obradović: Odbrana u drugoj i trećoj četvrtini odlučila utakmicu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa zasluženo pobedila u meču Evrolige protiv Real Madrida i dodao da je odbrana njegovih igrača u drugoj i trećoj četvrtini odlučila pobednika te utakmice. – Čestitam svojim igračima, mislim da smo zasluženo pobedili.

Druga i treća četvrtina su odlučile, tad smo igrali sjajnu odbranu. Dominirali smo protiv velikog kluba. Ovo je dug put, i dalje mislimo o oporavku igrača, da bismo imali više igrača u rotaciji – naveo je Obradović na konferenciji za novinare. Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Real Madrid 90:75, u utakmici petog kola Evrolige, i time zabeležila svoj treći uzastopni trijumf u tom takmičenju. – Pre utakmice smo stavili akcenat na njihovu prvu i
