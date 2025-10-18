Serđo Skariolo: Zvezda je igrala sa više čvrstine i fizikalnosti

Danas pre 3 sata  |  Beta
Serđo Skariolo: Zvezda je igrala sa više čvrstine i fizikalnosti

Trener košarkaša Real Madrida Serđo Skariolo izjavio je da je ekipa Crvene zvezde igrala sa više čvrstine i fizikalnosti u utakmici Evrolige i dodao da je njegov tim u tom duelu izgubio i zbog toga što se nije dovoljno dobro oporavio nakon meča protiv Partizana. – Čestitam Zvezdi i Saši i celoj ekipi.

Igrali su sa više čvrstine i fizikalnosti. Počeli smo dobro, prva i četvrta četvrtina su bile okej. Druge dve su bile loše. Loše smo donosili odluke, loše šutirali, loše završavali na obruču. Veoma su lako davali poene tad isto. Nismo se fizički i i mentalno oporavili od prošle utakmice. Ali takav je raspored. Moramo budemo čvršći i koncentrisaniji ako hoćemo da pobedimo na strani. Zvezda je jako dobar tim, fizički, sa sjajnim igračima, ali ti naši loši momenti ne
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Saša Obradović: Odbrana u drugoj i trećoj četvrtini odlučila utakmicu

Saša Obradović: Odbrana u drugoj i trećoj četvrtini odlučila utakmicu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanReal MadridMadridEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Partizan preživeo Baskoniju i slavio u Španiji

Partizan preživeo Baskoniju i slavio u Španiji

Danas pre 1 sat
Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Danas pre 1 sat
Pauza nije "kupila" Rodriju vreme - Siti oslabljen protiv Evertona

Pauza nije "kupila" Rodriju vreme - Siti oslabljen protiv Evertona

Sportske.net pre 1 sat
Šta kaže Galbijati, hoće li se Baskonija pojačati posle 0-5?

Šta kaže Galbijati, hoće li se Baskonija pojačati posle 0-5?

Sportske.net pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Baskonija – Partizan

(VIDEO) Pogledajte najinteresantnije momente sa utakmice Baskonija – Partizan

Danas pre 2 sata