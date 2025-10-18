Partizan preživeo TSC, čovek odluke golman crno-belih Milošević

Fudbaleri Partizana slavili su minimalnim rezultatom 1:0 protiv TSC-a u derbiju 12. kola Super lige Srbije, i to zahvaljujući golu Karabeljova u 42. minutu.

Crno-beli su stigli do pobede u meču u kojem su domaći propustili brojne prilike. TSC je bio znatno opasniji rival, ali nije uspeo da savlada sjajnog Marka Miloševića, golmana Partizana, koji je odbranama praktično doneo pobedu svom timu. Partizan se ovim trijumfom učvrstio na vrhu tabele sa 28 osvojenih bodova, jednim više od Crvene zvezde, ali i uz čak dva odigrana meča više. Najzaslužniji za trijumf crno-belih je golman Milošević, koji je u nekoliko navrata