Tsc izgubio od Partizana: Minimalac crno-belih u Bačkoj Topoli

Fudbaleri Partizana savladali su TSC 1:0 u Bačkoj Topoli u okviru 11. kola Superlige Srbije.

Crno-beli su se trijumfalno vratili sa pauze i odneli važna tri boda sa teškog gostovanja. Ovo je bila i prva pobeda za Srđana Blagojevića otkako predvodi Parni valjak protiv ovog rivala. Nije bilo nimalo lako Partizanu na severu Srbije. Za ovu pobedu će svi saigrači morati da "časte" Marka Miloševića koji je činio čuda među stativama. Uigrana akcija iz kornera, kombinovali su Vukotić i Milošević, a crnogorski vezista je poslao loptu na 11 metara, gde se ušunjao