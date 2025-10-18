Najbrži otkaz u istoriji Premijer lige: Reprezentativac Srbije ostao bez trenera nakon crne serije!

Hot sport pre 1 sat
Najbrži otkaz u istoriji Premijer lige: Reprezentativac Srbije ostao bez trenera nakon crne serije!

Bez pobede u 39 dana! Angelos “Ejndž” Postekoglu više nije menadžer Notingem Foresta.

Nakon teškog poraza od Čelsija na domaćem terenu (0:3) u okviru Premijer lige, rukovodstvo kluba reagovalo je ekspresno – svega dvadesetak minuta posle utakmice, Postekoglu je i zvanično dobio otkaz, posle samo 39 dana na klupi. Ovim potezom Postekoglu je, nažalost, ušao u istoriju kao trener koji je najkraće izdržao mandat u elitnom rangu engleskog fudbala, sa izuzetno slabim učinkom – dva remija i šest poraza. Australijanac je 9. septembra nasledio Nuna Espirita
