Velika želja partizana dobila otkaz u NBA ligi: Da li će se ponovo kontaktirati centar?!

Mo Bamba ponovo slobodan, moguć povratak priče o Partizanu! Juta Džez je odlučila da se odrekne bivšeg šestog pika drafta, Moa Bambe, zajedno sa Pedrom Bredšoom i Šonom Istom.

Sva trojica su imali negarantovane ugovore, pa se očekuje da bi sezonu mogli započeti u Razvojnoj ligi. We have waived center Mo Bamba, forward Pedro Bradshaw, and guard Sean East II. | https://t.co/DzbuJYqxKv #TakeNote — Utah Jazz (@utahjazz) October 17, 2025 Tokom NBA karijere odigrao je 364 utakmicež uz proseke od 6,8 poena i 5,4 skoka. Prošle sezone beležio je 4,3 poena i 4,5 skokova po meču. Zanimljivo je da je prošlog leta upravo Mo Bamba bio jedna od želja