Jutjub zvezda na radaru Partizana: Da li će ga crno-beli potpisati u jeku sezone? "Grobari" nisu znali za ovo!

Kurir pre 57 minuta
Jutjub zvezda na radaru Partizana: Da li će ga crno-beli potpisati u jeku sezone? "Grobari" nisu znali za ovo!

Kako je ranije preneto, Mo Bamba bi mogao da zaduži dres Partizana i tako popuni centarsku liniju crno-belih.

Naime, Mo Bamba je tokom septembra potpisao ugovor sa Juta Džezom, ali je franšiza iz Solt Lejk Sitija ipak odlučila da neće računati na centra visokog 213 centimetara, pa se otvorila šansa za crno-bele prema pisanju "Sport24". Ono što mnogi navijači Partizana verovatno ne znaju jeste da Mo Bamba na Jutjubu ima pesmu o sebi koja ima skoro pola milijarde pregleda! Naime, izvođač Sheck Wes je napisao numeru "Mo Bamba", koja je objavljena sada već davne 2018. godine,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Partizan tražio ovog košarkaša kao pojačanje, on na Jutjubu ima pesmu o sebi sa skoro pola milijarde pregleda

Partizan tražio ovog košarkaša kao pojačanje, on na Jutjubu ima pesmu o sebi sa skoro pola milijarde pregleda

Telegraf pre 1 sat
Partizan konačno našao centra? Najveća želja crno-belih stiže u Beograd!

Partizan konačno našao centra? Najveća želja crno-belih stiže u Beograd!

Kurir pre 2 sata
Šta finski mediji pišu o Murinenovim prvim evroligaškim nastupima i odnosu sa trenerom Obradovićem

Šta finski mediji pišu o Murinenovim prvim evroligaškim nastupima i odnosu sa trenerom Obradovićem

Sportske.net pre 3 sata
Baskonija se pojačala pred Zvezdu

Baskonija se pojačala pred Zvezdu

Sportski žurnal pre 5 sati
Partizan našao centra? Nigerijac dobio otkaz u NBA ligi, bio je ogromna želja crno-belih ovog leta!

Partizan našao centra? Nigerijac dobio otkaz u NBA ligi, bio je ogromna želja crno-belih ovog leta!

Telegraf pre 4 sati
Opušteni profesor željko Obradović: Evroliga podelila urnebesan komentar na video Žoca i Murinena!

Opušteni profesor željko Obradović: Evroliga podelila urnebesan komentar na video Žoca i Murinena!

Hot sport pre 7 sati
Željko: Moramo strpljivije!

Željko: Moramo strpljivije!

Vesti online pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanGrobariJutjubkk partizan

Sport, najnovije vesti »

Teška povreda reprezentativca Srbije

Teška povreda reprezentativca Srbije

Danas pre 2 minuta
Teška povreda Runea: Danac u suzama završio sezonu i ko zna koliko će pauzirati (VIDEO)

Teška povreda Runea: Danac u suzama završio sezonu i ko zna koliko će pauzirati (VIDEO)

Danas pre 57 minuta
Siner „održao čas tenisa“ Alkarazu i došao do šest miliona

Siner „održao čas tenisa“ Alkarazu i došao do šest miliona

Danas pre 37 minuta
Ana Trišić Babić imenovana za v.d. predsednicu Republike Srpske

Ana Trišić Babić imenovana za v.d. predsednicu Republike Srpske

Danas pre 37 minuta
„Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima“: Novak Đoković je ipak posle predaje bio i optimističan na kraju

„Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima“: Novak Đoković je ipak posle predaje bio i optimističan na kraju

Danas pre 1 sat