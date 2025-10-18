Baskonija se pojačala pred Zvezdu

Kobi Simons u Vitoriji naredna dva meseca

Američki košarkaš Kobi Simons novi je igrač Baskonije, saopštio je danas španski klub. Simons (28) je sa Baskonijom potpisao dvomesečni ugovor, sa opcijom produžetka do kraja sezone. Američki plejmejker je prošle sezone igrao u Kini za Džeđang Golden Bulse, za koje je u proseku beležio 15,4 poena, 5,1 asistenciju i 3,4 skoka. U Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) je nastupao za Memfis, Klivlend, Šarlot i Toronto. Dovođenje Simonsa usledilo je nakon