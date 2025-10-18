Vatrena stihija odnela porodičnu kuću u selu Brezovača

Prijepolje – U selu Brezovača kod Prijepolja izbio je veliki požar u kom je izgorela jedna porodična kuća.

Vatra je izbila sinoć, a širila se velikom brzinom pa je stambeni objekat u kratkom roku izgoreo skoro do temelja. – Na svu sreću vlasnici u trenutku izbijanja vatre nisu bili u kući, nema povređenih osoba ali je pričenjena ogromna materijalna šteta. Porodična kuća je potpuno izgorela, nije ništa ostalo, kažu za RINU meštani ovog prijepoljskog sela. Uzrok požara za sada nije poznat, a na licu mesta su bile i ekipe vatrogasno-spasilačke službe koje su sprečile da se