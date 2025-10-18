Hitna reakcija pred utakmicu protiv zvezde! Baskonija se pojačala nakon katastrofe u Evroligi i poraza od Partizana

Simons (28) je sa Baskonijom potpisao dvomesečni ugovor, sa opcijom produžetka do kraja sezone.

Američki plejmejker je prošle sezone igrao u Kini za Džeđang Golden Bulse, za koje je u proseku beležio 15,4 poena, 5,1 asistenciju i 3,4 skoka. U ranijoj fazi karijere u NBA je nastupao za Memfis, Klivlend, Šarlot i Toronto. Dovođenje Simonsa usledilo je nakon nedavnih povreda koje su zadobili bekovi Baskonije Trent Forest i Markus Hauard. Baskonija zauzima poslednje mesto na tabeli Evrolige sa učinkom od pet poraza iz isto toliko utakmica. U petak je izgubila kao