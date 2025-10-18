Nećete verovati šta je ljubimac delija radio nasred terena dok se arena "rušila"! Pogledajte hit scenu sa meča Zvezda - Real koja je mnogima promakla

Kurir pre 48 minuta
Nećete verovati šta je ljubimac delija radio nasred terena dok se arena "rušila"! Pogledajte hit scenu sa meča Zvezda - Real…

Nigerijac je i pre dolaska na Mali Kalemegdan bio neko ko je na određenom nivou imao konekciju sa pristalicama srpskog kluba.

Način na koji Čima Moneke igra u crveno-belom dresu oduševio je i one koji nisu znali šta mogu da očekuju od njega, a jedna scena sa utakmice protiv Real Madrida je izazvala puno reakcija i komentara na društvenim mrežama. Nakon jedne akcije u četvrtoj četvrtini, u trenucima kada je ekipa Saše Obradovića zadavala poslednje udarce Real Madrid u utakmici petog kola Evrolige, Beogradska arena je bila "pred rušenjem" od "eksplozije" sa prepunih tribina. Moneke je ukrao
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Hot sport pre 43 minuta
Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Radio sto plus pre 3 minuta
Vezenkov zablistao protiv Makabija, pa postao MVP, sada juri rekord Šejna Larkina!

Vezenkov zablistao protiv Makabija, pa postao MVP, sada juri rekord Šejna Larkina!

Sportske.net pre 38 minuta
„Najjači čovek“ iz senke pomogao Zvezdi, Obradoviću je baš on bio potreban

„Najjači čovek“ iz senke pomogao Zvezdi, Obradoviću je baš on bio potreban

Nova pre 18 minuta
Nestvarni Vezenkov ostavio Srbe iza sebe! Milutinov i Petrušev su bili odlični, ali Bugarin je ovaj put nadmašio sve - blizu…

Nestvarni Vezenkov ostavio Srbe iza sebe! Milutinov i Petrušev su bili odlični, ali Bugarin je ovaj put nadmašio sve - blizu je rekorda!

Kurir pre 3 minuta
Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Sportske.net pre 13 minuta
Bugarin dobio MVP priznanje, dvojica Srba bila u konkurenciji

Bugarin dobio MVP priznanje, dvojica Srba bila u konkurenciji

Nova pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

DelijeReal MadridBeogradska ArenaMadridEvroligaSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Bugarin ispred Srbina, večiti van konkurencije: Milutinovu saigrač „oteo“ MVP nagradu!

Hot sport pre 43 minuta
Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Crne slutnje se ostvarile: Efes se oglasio najgorim vestima!

Hot sport pre 8 minuta
Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Radio sto plus pre 3 minuta
Poter u poodmaklim pregovorima za mesto selektora Švedske

Poter u poodmaklim pregovorima za mesto selektora Švedske

Sport klub pre 44 minuta
Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Zvezdaši u ekstazi i izvan "Arene" nakon pobede protiv Reala

Sportske.net pre 13 minuta