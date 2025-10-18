Dnevni horoskop za 18. oktobar 2025: Lavu sve ide od ruke, Ribe čeka nov početak u ljubavi, a vas?

Dnevni horoskop za 18. oktobar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 18. oktobar 2025. godine kaže da ste danas posebno osetljivi na emocije drugih, pa lako prepoznajete kada nekome treba podrška.

Zauzeti Ovnovi imaju priliku da kroz iskren razgovor s partnerom reše ono što ih već neko vreme muči, dok će slobodni osetiti bliskost s osobom koja ih razume bez mnogo reči. U porodici vlada mir, a finansije su pod kontrolom. Obratite pažnju na odmor — um i telo traže pauzu. Danas vam prijaju mir i poznato okruženje. Zauzeti Bikovi uživaju u pažnji partnera, dok slobodni bi mogli da očekuju poruku koja će ih iznenaditi i razveseliti. U porodici sve teče skladno, a