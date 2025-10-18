Ko je Ana Trišić Babić? Bila novinarka, pobedila tešku bolest, pa postala v.d. predsednica Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske, na 27. posebnoj sednici, usvojila je Odluku o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske.

Ana Trišić Babić rođena je i školovala se u Banjaluci. Završila je Gimnaziju i Pravni fakuktet 1991. godine. Diplomirala je međunarodne odnose, a u spoljnu politiku BiH uključila se početkom 2000-ih, otkada je važna politička figura u BiH i neizostavan deo kreiranja i sprovođenje politika Republike Srpske u pogledu saradnje i evropskih integracija. Od 2001. godine radila je u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, a od 2007. do 2015. obavljala je dužnost zamenice