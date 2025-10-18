Mediji: Za funkciju v.d. predsednika Srpske predložena političarka iz najužeg Dodikovog tima

Narodna skupština Republike Srpske (RS) trebalo bi da na posebnoj sednici imenuje vršioca dužnosti predsednika RS, a za tu funkciju predložena je Ana Trišić Babić iz najužeg tima donedavnog predsednika RS Milorada Dodika.

Portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Radovan Kovačević rekao je u programu RTRS da očekuje da će Narodna skupština prihvatiti sve dobre predloge, a Ana Trišić Babić je dobar predlog. Pojašnjavajući zašto nije usvojen predlog da tu funkciju obavlja Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine, on je rekao da je ona bila prvi predlog, ali su dobili jasno uverenje da bi to moglo ugroziti njen mandat u Predsedništvu BiH. "Ona jako