Mila Pajić: Sudstvo u Srbiji služi da presudi protivnicima režima

Sudstvo u Srbiji služi da presudi onima koji režim mogu da uzdrmaju, a da čuva one koji ga održavaju. Ničemu drugom", kazala je Mila Pajić u intervjuu za portal Nova.rs. Ona je optužena za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka, zajedno sa još 11 studenta i aktivista, a suđenje je zakazano za 24. novembar. Mila Pajić i još petoro aktivista STAV-a su u egzilu. Troje je pre tri dana pušteno iz kućnog pritvora nakon sedam meseci zatvorskog i kućnog pritvora, a