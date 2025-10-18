Mila Pajić: Sudstvo u Srbiji služi da presudi protivnicima režima

N1 Info pre 43 minuta  |  nova.rs Beta
Mila Pajić: Sudstvo u Srbiji služi da presudi protivnicima režima

Studentkinja i aktivistkinja organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) Mila Pajić izjavila je da sudstvo u Srbiji služi da presudi protivnicima režima i da čuva one koji režim održavaju. "Sudstvo u Srbiji počiva isključivo na političkim instrukcijama, te znam i da će svaka odluka koju donesu biti dosledna istim.

Sudstvo u Srbiji služi da presudi onima koji režim mogu da uzdrmaju, a da čuva one koji ga održavaju. Ničemu drugom", kazala je Mila Pajić u intervjuu za portal Nova.rs. Ona je optužena za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka, zajedno sa još 11 studenta i aktivista, a suđenje je zakazano za 24. novembar. Mila Pajić i još petoro aktivista STAV-a su u egzilu. Troje je pre tri dana pušteno iz kućnog pritvora nakon sedam meseci zatvorskog i kućnog pritvora, a
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Mila Pajić: Prognana sam iz svoje države, sudstvo u Srbiji služi da presudi protivnicima režima

Mila Pajić: Prognana sam iz svoje države, sudstvo u Srbiji služi da presudi protivnicima režima

Danas pre 39 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Medicinski u Nišu otpustio asistente i saradnike: Deca profesora radila iako nikako da doktoriraju

Medicinski u Nišu otpustio asistente i saradnike: Deca profesora radila iako nikako da doktoriraju

N1 Info pre 13 minuta
Najnovije informacije o povređenima kod Sremske Mitrovice: Oglasili se iz bolnice, osam putnika autobusa i dalje na…

Najnovije informacije o povređenima kod Sremske Mitrovice: Oglasili se iz bolnice, osam putnika autobusa i dalje na Intenzivnoj nezi

Kurir pre 19 minuta
Ovo je trenutno najprodavaniji sistem grejanja u Nemačkoj, ali građani sve oprezniji, evo zašto

Ovo je trenutno najprodavaniji sistem grejanja u Nemačkoj, ali građani sve oprezniji, evo zašto

Blic pre 9 minuta
Vučić: Produžavaćemo rokove za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima

Vučić: Produžavaćemo rokove za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima

Blic pre 14 minuta
Sedmoro teže povređenih u udesu kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju, 15 pacijenata čeka otpust

Sedmoro teže povređenih u udesu kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju, 15 pacijenata čeka otpust

Sputnik pre 24 minuta