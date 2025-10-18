Dačić o nesreći: Krivac je vozač, neprilagođena brzina, u 69. dobio produžetak lekarskog uverenja neograničeno

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je povodom nesreće koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici, u kojoj su tri osobe poginule, a više osoba povređeno, da treba ispitati sve okolnosti, jer je vozač u 69. godini dobio produžetak lekarskog uverenja neograničeno i da je, prema informacija saobraćajne policije, vozač kriv, zbog neprilagođene brzine, piše N1. „Tri osobe su izgubile život. Bilo je ukupno više od 80 putnika, 57 mislim da je povređeno, još sedam